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Дома в Йоэнсу, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Район Йоэнсуу, Финляндия
Дом 4 комнаты
Район Йоэнсуу, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Добро пожаловать в этот современный полуотдельный дом, построенный в 2023 году, в популярном…
$326,062
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты в Район Йоэнсуу, Финляндия
Вилла 3 комнаты
Район Йоэнсуу, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Каково было бы иметь собственный остров и островной коттедж в тишине природы в окружении пей…
$135,476
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Йоэнсу, Финляндия

Недорогая
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