  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Липери
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Липери, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Липери, Финляндия
Дом 2 комнаты
Липери, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Опрятный компактный отдельно стоящий дом рядом с услугами центра города Липери, в 29 км от Й…
$68,750
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты в Salonnena, Финляндия
Вилла 3 комнаты
Salonnena, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$260,666
