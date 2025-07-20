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Дома в Районе Центральная Карелия, Финляндия

виллы
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4 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Piimalahti, Финляндия
Вилла 8 комнат
Piimalahti, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 257 м²
Этаж 1/3
Villa Ruusula — это комплекс вилл, подходящий для постоянного проживания, отдыха и разнообра…
$804,428
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 2 комнаты в Китеэ, Финляндия
Дом 2 комнаты
Китеэ, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
Атмосферная бревенчатая вилла на берегу Пурвеси! Расположенная на красивом мысе, эта бревен…
$266,577
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 2 комнаты в Китеэ, Финляндия
Вилла 2 комнаты
Китеэ, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$166,757
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Ряаккюля, Финляндия
Вилла 4 комнаты
Ряаккюля, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Вилла Пиранниеми — Прекрасная квартира для отдыха в 50 км от Йоэнсуу на берегу озера Суури-О…
$132,701
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Районе Центральная Карелия, Финляндия

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