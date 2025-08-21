Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Иломантси, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Иломантси, Финляндия
Дом 5 комнат
Иломантси, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 1/3
Добро пожаловать в Иломанц - спокойствие природы и собственный пляж. Этот ухоженный, простор…
$279,150
Вилла 3 комнаты в Иломантси, Финляндия
Вилла 3 комнаты
Иломантси, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Квартира для отдыха для круглогодичного проживания на берегу озера Нуораярви!Дом типа Polar-…
$197,290
