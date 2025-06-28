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Дома возле озера в Районе Йоэнсуу, Финляндия

Йоэнсу
3
1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Иломантси, Финляндия
Вилла 3 комнаты
Иломантси, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Квартира для отдыха для круглогодичного проживания на берегу озера Нуораярви!Дом типа Polar-…
$194,868
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Районе Йоэнсуу, Финляндия

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