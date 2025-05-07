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Виллы в Районе Йоэнсуу, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Район Йоэнсуу, Финляндия
Вилла 3 комнаты
Район Йоэнсуу, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Каково было бы иметь собственный остров и островной коттедж в тишине природы в окружении пей…
$141,764
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Районе Йоэнсуу, Финляндия

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