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Квартиры-студии с бассейном в Красном Море, Египет

Хургада
31
Al Hadaba
22
Студия Удалить
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26 объектов найдено
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Светлая студия с балконом в комплексе 3 Пирамиды. Все аналогичные студии от Застройщика прод…
$26,500
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/5
Современная студия в новом жилом комплексе, расположенном на севере Хургады, в районе Эль-Ах…
$22,502
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
Светлая уютная студия в новом жилом комплексе Tiba Golden. С балкона открывается восхититель…
$48,300
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4/6
Стильная меблированная студия в компаунде Флоренция Хамсин. Новая уютная студия в комплек…
$41,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
Жилой комплекс Sea light Arabia. Готовые студии и квартиры с рассрочкой платежа на 1 год. По…
$25,935
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Al Ahia, Египет
Студия 1 комната
Al Ahia, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/5
ORO Beach - новый, яркий проект сочетающий в себе атмосферу курорта, высокий уровень сервиса…
$43,305
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Студия с мебелью и техникой в жилом комплексе с личным пляжем Tiba Golden. Продается студ…
$66,314
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/5
Студия с балконом и полной обстановкой в компаунде Аква Палмс. Уютная студия с полной обс…
$26,288
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
Эксклюзивная продажа: студия в современном комплексе. Предлагается на продажу новая студи…
$22,500
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
Студия находится на втором этаже жилого комплекса Даймонд резорт. Общая площадь составляет …
$42,500
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Almaza Suites-новый проект от надежной компании-застройщика! Всего 36 студий, квартир с 1 и …
$22,114
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Студия 2 комнаты в Хургада, Египет
Студия 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Welcome to La Vista Magawish Resort La Vista Magawish Resort is a luxury residential proj…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/3
Long Beach Residence Резидентам комплекса предоставляется право бесплатно посещать пляж оте…
$59,350
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Студия в новом комплексе с доступом к пляжу Tiba Golden. Уютная и светлая студия на треть…
$45,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
Абсолютно новая меблированная студия в комплексе с пляжем на Туристическом Променаде. Оче…
$81,390
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/5
Студия общей площадью 51м2 расположена на втором этаже нового ухоженного комплекса с несколь…
$22,000
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
Студия с видом на море и бассейны в жилом комплексе с пляжем Селена Бэй. Абсолютно новая …
$61,082
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/5
Студия с балконом в новом доме с бассейном и оборудованной крышей с видом на море. Новая …
$31,466
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/5
Florenza Khamsin Resort! Студии и квартиры в жилом комплекс с роскошной территорией и 3 басс…
$39,220
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Новый жилой комплекс расположен в самом центре туристического променада Мамша . Доступен ком…
$71,800
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/3
Majra Resort - это новый жилой комплекс с апартаментами повышенной комфортности, уникального…
$76,125
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/5
Две студии с балконом с видом на внешнюю сторону компаунда, каждая общей площадью 29,5м2, ра…
$39,105
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
Просторная и светлая студия находится на третьем высоком этаже жилого комплекса Тиба Голден.…
$41,150
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Студия 1 комната в Красное Море, Египет
Студия 1 комната
Красное Море, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/3
At Cala Sahl Hasheesh, sophistication meets seaside serenity across 92,000 square meters of …
$77,224
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Представляем новый жилой комплекс 3 Пирамиды, который возводится на севере Хургады, всего в …
$34,670
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 46 м²
Этаж 2/5
Проект Grand Rock расположен на туристическом променаде в двух минутах от супермаркета Carre…
$39,810
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Параметры недвижимости в Красном Море, Египет

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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