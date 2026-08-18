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Студии в Gamsha, Египет

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6 объектов найдено
Студия 1 комната в Gamsha, Египет
Студия 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/6
Эта квартира-студия расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок пред…
$102,157
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Студия 1 комната в Gamsha, Египет
Студия 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 6
Эта квартира-студия расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Установка…
$80,730
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Студия 1 комната в Gamsha, Египет
Студия 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 6
Эта квартира-студия расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок пред…
$66,715
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Студия 1 комната в Gamsha, Египет
Студия 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 6
Эта квартира-студия расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок пред…
$84,668
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Студия 1 комната в Gamsha, Египет
Студия 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 6
Эта квартира-студия расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок пред…
$77,139
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Студия 1 комната в Gamsha, Египет
Студия 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 6
Эта квартира-студия расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок пред…
$70,885
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