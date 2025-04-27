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Квартиры-студии с гаражом в Красном Море, Египет

Хургада
31
Al Hadaba
22
Студия Удалить
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11 объектов найдено
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/6
Welcome to your dream home by the sea Balkan Beach Resort is a new development in Al-Ahya…
$25,291
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Студия 2 комнаты в Хургада, Египет
Студия 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
Доступная недвижимость на набережной ХургадыПлан оплаты до 4 летLa Bella Resort - это соврем…
$32,025
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Студия 2 комнаты в Хургада, Египет
Студия 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
Дворец Белла Новый безопасный комплекс имеет большой бассейн. В отеле есть множество апартам…
$22,356
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/6
Вы когда-нибудь слышали о TURTLE BEACH RESORT?  Нет? Тогда это время! Фантастический проект …
$38,641
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/7
Продается квартира-студия с видом на море Жилой комплекс. Новое строительство. Рассроч…
$71,211
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Приветствую вас всех в нашем новом и вдохновляющем проекте “ Majra ” ! Majra расположен в ра…
$47,721
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
Мы рады приветствовать Вас в нашем новом вдохновляющем проекте La Bella Resort. Эта уникальн…
$30,187
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3
Студия с просторным балконом и открытой кухней – Хургада, Красное море О студии: Эта сти…
$43,263
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/43
Balkan Beach Resort is a new development in Al-Ahyaa, Hurghada, that offers spacious and mod…
$37,323
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Добро пожаловать в La Vista Magawish ResortLa Vista Magawish Resort — это роскошный жилой пр…
$32,402
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Студия 1 комната в Красное Море, Египет
Студия 1 комната
Красное Море, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/3
At Cala Sahl Hasheesh, sophistication meets seaside serenity across 92,000 square meters of …
$77,224
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Параметры недвижимости в Красном Море, Египет

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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