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Дома в Матрух, Египет

4 объекта найдено
Дом 5 комнат в al maadi, Египет
UP UP
Дом 5 комнат
al maadi, Египет
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в Marina 7  5 спален  4 ванные комнаты  Первый песчаный пляж  Второй…
$630,000
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Дуплекс 5 комнат в Эль-Аламейн, Египет
Дуплекс 5 комнат
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
5 спальни 4 ванные комнаты и большой сад в Марина Северного побережья Египта
$597,057
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Замок 8 комнат в al maadi, Египет
Замок 8 комнат
al maadi, Египет
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Marina Gate 1 District 7 Villa 10 Al Jawhara прямо на море и за озером, слева от него находи…
$1,03 млн
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Haya Property Haya Property
Дом 4 комнаты в al maadi, Египет
Дом 4 комнаты
al maadi, Египет
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
Количество этажей 2
Вилла на продажу в Марина Северное побережье Египта 4 спальни 2 ванные комнаты Остров …
$500,000
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Параметры недвижимости в Матрух, Египет

с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
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