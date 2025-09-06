Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома возле озера в Египте

6 объектов найдено
Шале 2 спальни в Красное Море, Египет
Шале 2 спальни
Красное Море, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 3
Откройте для себя изысканную жизнь апартаментах-шале с 2-мя спальнями, внутренним пространст…
$168,012
Таунхаус 5 комнат в Красное Море, Египет
Таунхаус 5 комнат
Красное Море, Египет
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
IL BAYOU SAHL HASHEESH MIDDLE TOWNHOUSE Таунхаус с 4-мя спальнями в IL Bayou предлагает п…
$361,890
Шале 3 комнаты в Красное Море, Египет
Шале 3 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 2/3
Эти стильные апартаменты с 2-мя спальнями и 2-мя ванными комнатами в IL Bayou площадью 112 м…
$170,197
Таунхаус 4 комнаты в Красное Море, Египет
Таунхаус 4 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Этаж 1/3
Таунхаус с 4-мя спальнями в IL Bayou предлагает просторное внутреннее пространство площадью …
$217,539
Шале 4 комнаты в Красное Море, Египет
Шале 4 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 2/3
Откройте для себя апартаменты-шале с 3-мя спальнями и 2-мя ванными комнатами в комплексе IL …
$214,288
Таунхаус 6 комнат в Красное Море, Египет
Таунхаус 6 комнат
Красное Море, Египет
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
IL BAYOU SAHL HASHEESH CORNER TOWNHOUSE Таунхаус с 5 спальнями в комплексе IL Bayou предл…
$364,118
