Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Жилая
  4. Sosua
  5. Дома

Дома в Sosua, Доминиканская Республика

виллы
17
29 объектов найдено
Вилла 3 спальни рядом с пляжем, с Piscina в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни рядом с пляжем, с Piscina
Cabarete, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€318,005
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Уютная 4-х спальная вилла в закрытом поселке между городами Сосуа и Кабарете в 350 м от пляж…
€205,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Вилла представляет собой модель Caoba с модификацией на 2 спальни / 2 ванные комнаты на перв…
€272,576
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Уютная вилла Colibri с двумя спальнями и красивой террасой в качестве дополнительного жилого…
€236,142
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Villa 144.65 m2 of construction Price $235,000 Plot 350 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths Laund…
€213,518
Оставить заявку
Вилла 14 спален в хорошем состоянии, с плитой, с vid na more в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 14 спален в хорошем состоянии, с плитой, с vid na more
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/2
Гламурный особняк в горах северного побережья, в легких горного хребта, так что вы сможете н…
€9,90 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
2 спальни, 2 ванные комнаты, подсобное помещение, кухня, большая гостиная с невероятным видо…
€489,728
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Этаж 1/1
Фасад дома украшен великолепным водопадом, что делает вход в эту виллу абсолютно уникальным …
€717,784
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 518 м²
Этаж 1/1
Элегантность этой виллы не приносится в жертву ее непринужденной обстановке и открытой плани…
€885,872
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 1/1
Предлагаются к продаже роскошные виллы на берегу океана с изысканным декором. Великолепный в…
€636,011
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 520 м²
Этаж 1/1
Отличная инвестиционная возможность для бизнеса Airbnb! Эксклюзивная возможность приобрести …
€840,443
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
5 больших спален наверху и 3 ванные комнаты, большие апартаменты владельцев с двумя полнораз…
€2,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€357,983
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€362,526
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€318,005
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€508,809
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 464 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€722,327
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 511 м²
Этаж 1/1
Обширные террасы, выложенные плиткой, выходят рядом с ухоженными кустарниками и цветущими ра…
€5,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 850 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€3,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Villa 159.22 m2 of construction Price 245,000,000 USD Plot 352 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths…
€222,604
Оставить заявку
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
€254,404
Оставить заявку
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Количество этажей 2
€263,490
Оставить заявку
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€271,668
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€363,435
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этаж 2/1
Этот стильный дом создан для расслабленной жизни и выбора пространства. Внутренние помещения…
€346,035
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 1/1
Этот дом предлагает концепцию главного дома в средиземноморском стиле с двумя гостевыми дома…
€490,183
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Этаж 1/1
Вилла Harmony - это просторная планировка с 3 спальнями, которая предлагает отдельные отдель…
€399,687
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
Этаж 2/1
Эта красивая вилла имеет ультрасовременную, приятную планировку с несколькими террасами и ба…
€454,294
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/1
ЯРКИЕ, УМНЫЕ ТРОПИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА!Современная изысканность встречается с тропической жиз…
€272,304
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español

Параметры недвижимости в Sosua, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти