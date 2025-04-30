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Дома с садом в Sosua, Доминиканская Республика

виллы
17
1 объект найдено
Вилла в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Настраиваемые виллы Обзор:Откройте для себя множество тропических вилл, предназначенных для …
$199,700
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Параметры недвижимости в Sosua, Доминиканская Республика

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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