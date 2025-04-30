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Снять квартиру с террасой на сутки в Доминиканской Республике

Samana
3
Las Terrenas
3
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Balcones del Atlántico - роскошный курорт в Доминиканской Республике, идеально расположенный…
$350
за сутки
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Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

с садом
с бассейном