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Снять квартиру на сутки в Samana, Доминиканская Республика

Las Terrenas
3
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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Balcones del Atlántico - роскошный курорт в Доминиканской Республике, идеально расположенный…
$350
за сутки
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Пентхаус 3 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Пентхаус 3 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Квартира в престижном пляжном сообществе Балкон-дель-Атлантико в Лас-Терренас, который наход…
$650
за сутки
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Пентхаус 4 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Пентхаус 4 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 389 м²
Таунхаус в Балкон-дель-Атлантико! Доступно для аренды и продажи! Расстояние до пляжа! Идеаль…
$700
за сутки
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Параметры недвижимости в Samana, Доминиканская Республика

с садом
с террасой
с бассейном