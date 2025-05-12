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Квартиры с видом на море в Санто-Доминго, Доминиканская Республика

трехкомнатные
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$395,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Санто-Доминго, Доминиканская Республика

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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