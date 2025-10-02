Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с террасой в Санто-Доминго, Доминиканская Республика

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Boca Chica, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Boca Chica, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Ready-to-Move-In Apartments for Sale – Coral Cliffs, Juan Dolio Located in the most privileg…
$176,200
