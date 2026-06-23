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Дома около гольф-клуба в Samana, Доминиканская Республика

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Las Terrenas
63
1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 127 м²
Количество этажей 1
⛳ Новая роскошная вилла для гольфа с бассейном с подогревом - Playa Bonita, Las TerrenasЦена…
$1,60 млн
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