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Дома с видом на горы в Samana, Доминиканская Республика

Las Terrenas
20
5 объектов найдено
Вилла 9 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 9 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,30 млн
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Дом 5 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 5 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Этаж 1/3
Великолепная вилла с видом на океан в закрытом поселке в Лас-Терренасе, где есть одни из сам…
$650,000
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Дом 3 комнаты в El Portillo, Доминиканская Республика
Дом 3 комнаты
El Portillo, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 2/2
Резиденция закрытого типа, с инновационной и авангардной архитектурой, в эксклюзивном районе…
$299,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 2 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 2 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$155,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 14 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 14 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 14
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 950 м²
Этаж 1/3
Безусловно, одна из самых красивых вилл Las Terrenas. 9 спален и 10 ванных комнат, жилая пло…
$3,10 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Samana

виллы

Параметры недвижимости в Samana, Доминиканская Республика

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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