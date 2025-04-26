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Квартиры около гольф-клуба в Пунта-Кане, Доминиканская Республика

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9 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этот удивительный эксклюзивный жилой проект предназначен для сочетания роскоши, природы и из…
$469,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Эта жилая башня сочетает в себе хорошую архитектуру, управление пространством, материальност…
$455,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Makai Residences - Резюме для покупателей квартир Местоположение и разработчикРасположен в К…
$273,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
В бухте Кана белые песчаные пляжи гармонично переплетаются с престижным полем для гольфа, и …
$215,000
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этот Porject - авангардная архитектурная работа, разработанная удостоенными наград.Испанская…
$440,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Откройте для себя роскошь и безмятежность Fairwind Residences в Кап-Кане, эксклюзивном жилом…
$253,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Coral Golf Курорт - это больше, чем просто застройка недвижимости, это комплекс, где сосущес…
$277,346
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Откройте для себя озера Ривьера, эксклюзивное развитие в самом сердце Кап-Каны, где роскошь …
$275,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Проект состоит из 52 эксклюзивных домов, расположенных в привилегированном месте между озера…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Пунта-Кане, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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