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Квартиры с садом в Пунта-Кане, Доминиканская Республика

однокомнатные
46
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16 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Жилой проект, расположенный в Vista Cana, который переопределяет концепцию дома, состоит из …
$97,344
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Эта жилая башня сочетает в себе хорошую архитектуру, управление пространством, материальност…
$455,000
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
удобства Кондиционер лифт Балкон BBQ Камеры видеонаблюдения гимн джакузи сад лобби Бассейн …
$493,500
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
12 мин от международного аэропорта Пунта-Кана13 минут до ближайших пляжей1 мин. до центра Пу…
$149,150
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
угрозы Кондиционирование воздухапомещенныйлифтБалконКамеры безопасностигимнсадлоббиМини-го…
$480,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
угрозы Кондиционирование воздухапомещенныйлифтБалконТерраса БалконКамеры безопасностиБлизл…
$195,000
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Квартира в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 71 м²
Это уникальный проект, вдохновленный морем и солнцем. Вдохновленный природой с более чем 50%…
$280,860
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
удобства КондиционерБалконсадБелая линияБассейн
$265,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Откройте для себя роскошь и безмятежность Fairwind Residences в Кап-Кане, эксклюзивном жилом…
$253,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Это заданный комплекс из 470 квартир с 1,2 и 3 спальнями, спроектированный под концепцию уст…
$153,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Единственный проект такого рода в Кап-Кане.Там, где вы можете насладиться атмосферой спокойс…
$189,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Откройте для себя озера Ривьера, эксклюзивное развитие в самом сердце Кап-Каны, где роскошь …
$275,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Проект состоит из 52 эксклюзивных домов, расположенных в привилегированном месте между озера…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Проект представляет собой уникальную возможность отметить до и после в одном из самых парадо…
$238,350
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Проект предлагает 172 квартиры первого класса с видом на пляж Cana Bay Beach & Golf Resort, …
$140,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Беспрецедентное развитие элитной недвижимости в центре Баваро, Пунта-Кана, которое улучшает …
$269,000
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Параметры недвижимости в Пунта-Кане, Доминиканская Республика

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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