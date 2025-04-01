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Дома с бассейном в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

Сальседо
34
26 объектов найдено
Вилла 5 комнат с бассейном, в хорошем состоянии, с видом на горы в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 5 комнат с бассейном, в хорошем состоянии, с видом на горы
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Невероятная вилла на довольно большом участке с видом на океан, закрытый поселок в Сосуа, в …
$599,000
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Дом 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
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$399,000
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Вилла 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Спальни 3, ванные комнаты 2, вся мебель включает современный фитнес-центр, теннисный центр, …
$395,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 16 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 16 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 16
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/2
Насладитесь роскошной жизнью в Кабарете, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Эта потряса…
$10,90 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Дом 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$399,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Сальседо, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Сальседо, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
Этаж 2/1
Эта красивая вилла имеет ультрасовременную, приятную планировку с несколькими террасами и ба…
$529,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 052 м²
Этаж 1/2
Насладитесь роскошной жизнью в Сосуа, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Эта потрясающа…
$5,50 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Cabarete, Доминиканская Республика
Дом 5 комнат
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Насладитесь роскошной жизнью в Кабарете, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Эта потряса…
$420,000
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Дом 3 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Этаж 1/1
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$400,000
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Вилла 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 1/1
Предлагаются к продаже роскошные виллы на берегу океана с изысканным декором. Великолепный в…
$700,000
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Дом 4 комнаты в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$396,000
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Вилла 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Уютная вилла Colibri с двумя спальнями и красивой террасой в качестве дополнительного жилого…
$259,900
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Дом 5 комнат в Сальседо, Доминиканская Республика
Дом 5 комнат
Сальседо, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 1/1
Этот дом предлагает концепцию главного дома в средиземноморском стиле с двумя гостевыми дома…
$599,000
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Вилла 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 1/1
Предлагаются к продаже роскошные виллы на берегу океана с изысканным декором. Великолепный в…
$950,000
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Дом 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$394,000
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Дом 3 комнаты в Сальседо, Доминиканская Республика
Дом 3 комнаты
Сальседо, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/1
ЯРКИЕ, УМНЫЕ ТРОПИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА!Современная изысканность встречается с тропической жиз…
$327,900
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Вилла с кондиционером, с террасой, с бассейном в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла с кондиционером, с террасой, с бассейном
Cabarete, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$199,700
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Дом 4 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$399,000
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Дом 3 комнаты в Сальседо, Доминиканская Республика
Дом 3 комнаты
Сальседо, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Этаж 1/1
Вилла Harmony - это просторная планировка с 3 спальнями, которая предлагает отдельные отдель…
$439,900
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Дом 2 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 2 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
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$299,000
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Вилла 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Этаж 1/1
Насладитесь роскошной жизнью в Сосуа, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Эта потрясающа…
$599,000
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Вилла 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 518 м²
Этаж 1/1
Элегантность этой виллы не приносится в жертву ее непринужденной обстановке и открытой плани…
$975,000
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Вилла 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 520 м²
Этаж 1/1
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$925,000
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Вилла 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
2 спальни, 2 ванные комнаты, подсобное помещение, кухня, большая гостиная с невероятным видо…
$539,000
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Дом 2 комнаты в Сальседо, Доминиканская Республика
Дом 2 комнаты
Сальседо, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этаж 2/1
Этот стильный дом создан для расслабленной жизни и выбора пространства. Внутренние помещения…
$479,000
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Дом 6 комнат в Сальседо, Доминиканская Республика
Дом 6 комнат
Сальседо, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 750 м²
Этаж 2/1
Этот стильный дом создан для расслабленной жизни и выбора пространства. Внутренние помещения…
$899,000
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Типы недвижимости в Пуэрто-Плата

виллы

Параметры недвижимости в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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