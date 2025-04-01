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Дома с видом на горы в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

Сальседо
34
10 объектов найдено
Дом 7 комнат в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Дом 7 комнат
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 372 м²
Этаж 3/3
Этот дом - единственный в своем роде, из которого открывается невероятный вид на океан и гор…
$525,000
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Вилла 5 комнат с бассейном, в хорошем состоянии, с видом на горы в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 5 комнат с бассейном, в хорошем состоянии, с видом на горы
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Невероятная вилла на довольно большом участке с видом на океан, закрытый поселок в Сосуа, в …
$599,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
$280,000
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Дом 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$399,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Вилла 6 комнат с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии в Сальседо, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии
Сальседо, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 590 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$890,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 052 м²
Этаж 1/2
Насладитесь роскошной жизнью в Сосуа, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Эта потрясающа…
$5,50 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Количество этажей 2
$290,000
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Вилла 2 комнаты со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 комнаты со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Villa 159.22 m2 of construction Price 245,000,000 USD Plot 352 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths…
$245,000
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Вилла 2 комнаты со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 комнаты со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Villa 144.65 m2 of construction Price $235,000 Plot 350 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths Laund…
$235,000
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Дом 7 комнат в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Дом 7 комнат
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 425 м²
Этаж 2/2
4 спальни в 5 минутах от пляжа Пуэблито- 1 служебная комната с ванной комнатой- 1 вспомогате…
$650,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Пуэрто-Плата

виллы

Параметры недвижимости в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
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