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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с террасой в Доминиканской Республике

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Всего в нескольких шагах от центра города. Пальмар Арройо Хондо расположен на улице Доктора …
$800
в месяц
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Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

с садом
с бассейном
с полем для гольфа