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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с бассейном в Доминиканской Республике

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Блок 401 ● 75 Mts2 Арендная плата ● Весь керамический пол (уникальный в здании) ● 1 спальня …
$1,300
в месяц
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Ciudad las canas, cap CanaМеблированная квартира площадью 79,10 м21 спальня1 ванная комнатаД…
$1,450
в месяц
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Квартира для длительного проживания, две комнатыДве ванные комнаты,Третий уровеньпарковкаБас…
$1,600
в месяц
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Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

с садом
с террасой
с полем для гольфа