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Виллы с террасой в Maria Trinidad Sanchez, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Вилла в Cabrera, Доминиканская Республика
Вилла
Cabrera, Доминиканская Республика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 000 м²
Испытайте великолепие обширной гавани площадью 2000 кв.м, где роскошь плавно сливается с рае…
$10,00 млн
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Параметры недвижимости в Maria Trinidad Sanchez, Доминиканская Республика

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