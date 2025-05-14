Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Distrito Nacional
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Distrito Nacional, Доминиканская Республика

Санто-Доминго
7
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 7 комнат в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 7 комнат
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 638 м²
Этаж 16/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,55 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Этаж 16/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$780,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 8/21
Продается квартира площадью 187 м2 (20 м2, включая открытую террасу), один из лучших районов…
$375,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 6 комнат в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 9/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$570,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Zona Colonial, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Zona Colonial, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 6/21
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$275,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 15/21
Продается квартира площадью 187 м2 (20 м2, включая открытую террасу), один из лучших районов…
$350,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Distrito Nacional

трехкомнатные

Параметры недвижимости в Distrito Nacional, Доминиканская Республика

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти