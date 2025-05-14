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Квартиры с бассейном в Distrito Nacional, Доминиканская Республика

Санто-Доминго
7
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4 объекта найдено
Квартира 7 комнат в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 7 комнат
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 638 м²
Этаж 16/17
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$1,55 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Этаж 16/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$780,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 6 комнат в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 9/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$570,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Zona Colonial, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Zona Colonial, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 6/21
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$275,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Типы недвижимости в Distrito Nacional

трехкомнатные

Параметры недвижимости в Distrito Nacional, Доминиканская Республика

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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