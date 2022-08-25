Комплекс «Зеленая гавань» начали строить в допандемийную пору, когда удаленка еще не была мейнстримом, а тренд на замедление и «побег от городской суеты» только зарождался. Мы узнали, как за последние полгода поменялся спрос на недвижимость в этом квартале и на какого покупателя теперь ориентируется застройщик.

В августе 2018 года компания «А-100 Девелопмент» презентовала концепцию нового жилого комплекса «Зеленая гавань». Спустя 4 года, 24 августа 2022-го, редакция Realting.com побывала на большой презентации комплекса и выяснила, как за это время преобразился проект, как изменилась его целевая аудитория и что помогает удерживать интерес к продукту в кризисные времена. Всей информацией на встрече поделилась руководитель и акционер группы компаний «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.

«Глобально — это проект для всех, но...»

Жилой комплекс «Зеленая гавань» с территорией 220 га (это вдвое больше, чем «Новая Боровая») находится в 3,5 километрах от Минска. Для ориентира — рядом с ним расположены национальный заказник «Стиклево» и уникальный гольф-комплекс чемпионского класса. Разрабатывали концепцию застройки архитекторы «А-100 Девелопмент» совместно с английскими и шведскими коллегами.

На данный момент построена четверть жилого комплекса: это 50 частных коттеджей, а также блокированные дома с двухэтажными квартирами — лайнхаусы, таунхаусы, урбанхаусы. Сейчас же проект вступает в новую главу развития, и называется она — «Город на природе».

— Мы видим, — говорит Светлана Шевлик — что современный человек устал от шума, от нестабильности и непредсказуемости. Он хочет спокойствия и городского комфорта одновременно. И мы создаем «Зеленую гавань» таким образом, чтобы отвечать на эти запросы.

В ближайшие годы акцент будет сделан на строительстве ситихаусов — домов с квартирами, этажность которых варьируется от четырех до семи этажей. Уже этой осенью в комплексе представят новые планировки квартир евроформата.

Что касается инфраструктуры, на территории квартала будет буквально все: от детских садов и торговых центров до студий красоты и ресторанов. Первая школа появится уже в течение 4-5 лет. В общем, местным жителям будут доступны все блага города, только при этом они будут окружены лесным массивом.

Весь квартал должны завершить в 2035 году. В итоге там будет 280 домов разных форматов, расположенных на территории 18 кварталов. На данный момент в комплексе проживает примерно 100 семей, когда проект будет завершен — жить там будет 16 тысяч человек.

— Глобально — это проект для всех. Здесь могут быть молодые семьи, одинокие молодые люди, семьи с детьми и без. Но есть что-то, что точно отличает этих людей от всех остальных — это желание жить «другим» образом жизни. Это люди, которые ценят природу и ее ресурс, это люди, которые уже многого в жизни добились и им уже не надо ничего и никому доказывать; они ценят уединение и не пускают в свой круг лишних людей — они выбирают свое окружение. И мы постараемся, чтобы жизнь этих людей была чуточку счастливее и чуточку «другой», — добавляет Светлана Шевлик.

«Если бы не было продаж, то и не было бы новых домов»

— Конечно, все происходящие процессы оказывают влияние на то, что происходит на рынке. Но надо понимать, что если бы не было продаж, то и не было бы новых домов. Безусловно, какая-то часть платежеспособной аудитории, на которую мы рассчитывали, покинула страну и приняла какие-то другие жизненные решения. Тем не менее, мы стараемся ориентироваться на тех, кто остается. Да, теперь этих людей привлекать сложнее, но наша задача сейчас — достучаться до них, показать, что мы создаем эту среду для них.

Есть клиенты, которые продают свою недвижимость. Но у нас для таких случаев есть собственное агентство, которое работает с теми, кто хочет продать и купить у нас недвижимость. Это более длительные сделки, но мы всегда своего клиента сопровождаем и решаем эту проблему.

Что касается цен, на коттеджи с начала строительства они выросли в 2,5 раза. Понятно, что в квартирах нет такой разницы, но совершенно точно на старте стоимость всегда ниже. До конца года значительного снижения цен не ожидается. Да, разовые акции могут быть, но не более

На заметку. Начиная с сегодня, 25 августа, застройщик в качестве эксперимента решил открыть жилой комплекс «Зеленая гавань» для всех, кто хочет увидеть его своими глазами. Посетить квартал можно до 1 октября включительно в любой день до 20.00. При въезде нужно будет лишь сообщить о цели визита — и вас пропустят.