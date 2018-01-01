Новый комплекс вилл в живописном районе, Лефкара, Кипр

Никосия, Кипр

от €320,000

Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Комплекс состоит из 2 корпусов, паркинга, общего сада, также есть лифты и кладовые комнаты. Окончание строительства - июль 2024 года. Оплата 30% - подписание контракта 30% - март 2023 года 30% - декабрь 2023 года 10% - сдача объекта Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Мраморный пол Итальянская кухня и шкафы Кондиционеры Электрические рольставни Автоматическая система освещения Видеодомофон Сигнализация Система "умный дом" Преимущества Двухлетняя гарантия! Расположение и объекты поблизости Расположен в одном из самых популярных районов Никосии. В нескольких минутах ходьбы от школ, университетов, удобств и услуг. Всего в нескольких минутах езды от центра города и шоссе. 350 м от Национального леса 800 м от отеля 5* 2,5 км от площади Элефтерия