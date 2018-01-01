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Новый комплекс вилл в живописном районе, Лефкара, Кипр

Лефкара, Кипр
от
€320,000
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3
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О комплексе

Предлагаются двухэтажные виллы в традиционном стиле с панорамным видом.

Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с Холмом Сотирас.

Местонахождение новостройки
Лефкара, Кипр

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Новый комплекс вилл в живописном районе, Лефкара, Кипр
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