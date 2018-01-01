Новый комплекс вилл в живописном районе, Лефкара, Кипр

Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Комплекс состоит из 2 корпусов, паркинга, общего сада, также есть лифты и кладовые комнаты. Окончание строительства - июль 2024 года.
Оплата
30% - подписание контракта
30% - март 2023 года
30% - декабрь 2023 года
10% - сдача объекта
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Мраморный пол
Итальянская кухня и шкафы
Кондиционеры
Электрические рольставни
Автоматическая система освещения
Видеодомофон
Сигнализация
Система "умный дом"
Преимущества
Двухлетняя гарантия!
Расположение и объекты поблизости
Расположен в одном из самых популярных районов Никосии. В нескольких минутах ходьбы от школ, университетов, удобств и услуг. Всего в нескольких минутах езды от центра города и шоссе.
350 м от Национального леса
800 м от отеля 5*
2,5 км от площади Элефтерия
Предлагаются апартаменты с видом на море.
Резиденция располагает бассейном и крытой парковкой.
Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Кондиционеры
Видеодомофон
Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью и центром Пафоса.
Пляж - 7 км
Аэропорт - 7 км
Школа - 7 минут
Центр города - 3 км
Предлагаются стильные просторные виллы с садами и зонами барбекю, инфинити-бассейнами (от 18 м2 до 40 м2), патио, террасами и летним душем, крытыми парковочными местами.
Земельные участки - от 229 м2 до 393 м2.
Удобства и оснащение в доме
Гранитная кухонная рабочая поверхность
Высококачественная сантехника
Подготовка для установки кондиционеров во всех комнатах
Подготовка для подключение ТВ, телефона и интернета во всех комнатах, сигнализации
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре Айя-Напы, рядом с песчаными пляжами и всей необходимой инфраструктурой, включая магазины, рестораны, банки и ночные клубы.
Пляж - 500 метров
Порт Айя-Напа - 1,5 км
Частная школа - 10 км
Аэропорт - 40 км