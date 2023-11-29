Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Загреб
  5. Квартиры

Квартиры в Загреб, Хорватия

Квартира В архив
Очистить
390 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/4
I26859 Rudeška cesta
€259,900
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
www.biliskov.com  ID: 13768 Доньи град, возле СУВАГ Красивая, светлая трехкомнатная кварти…
€199,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
www.biliskov.com  ID: 13767 Donji grad, zwischen Martićeva-Šubićeva-Zvonimirova Schöne Ein…
€146,500
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
www.biliskov.com  ID: 13754 Ланиште Просторная трехкомнатная квартира общей площадью 89 м2…
€275,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
www.biliskov.com  ID: 13759 Дони град, Палмотичева Две недавно отремонтированные двухкомна…
€414,800
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Загреб, Хорватия
Квартира 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
www.biliskov.com  ID: 13769 Дони град, Мартичева Однокомнатная квартира 34м2, в подвале жи…
€105,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
www.biliskov.com  ID: 13757 Дони град, Палмотичева Двухкомнатная квартира со свежим ремонт…
€216,550
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Tram в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/4
I26901 Trnsko
€130,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 7/8
I26888 Selska
€195,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/3
I26816 Hrastina
€160,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 3
I26828 Karlovačka cesta
€185,500
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
www.biliskov.com  ID: 13749 Максимир, возле экономического факультета Квартира площадью 58…
€323,624
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
www.biliskov.com  ID: 13751 Максимир, возле экономического факультета Квартира площадью 97…
€549,415
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Загреб, Хорватия
Квартира 5 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
www.biliskov.com  ID: 13752 Максимир, возле экономического факультета Пентхаус площадью 13…
€759,610
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с балконом, с лифтом, с Ownership document в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты с балконом, с лифтом, с Ownership document
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/4
I26886 Trakošćanska
€295,900
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/8
I26822 Labinska
€215,001
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Загреб, Хорватия
Квартира 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
www.biliskov.com  ID: 13740 Гайнице Однокомнатная квартира 31,20 м² на 2 этаже дома 1972 г…
€115,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
www.biliškov.com  ID: 13741 Современная двухэтажная трехкомнатная квартира площадью 77м2 на…
€220,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 4/4
I26809 Lanište
€320,001
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Train в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Train
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 3
I26811 Malešnica
€170,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с Ownership document, с bus, с Tram в Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
I26797 Krajiška
€270,001
Оставить заявку
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/3
I26794 Zlatarova zlata
€73,000
Оставить заявку
Квартира 1 ванная с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 1 ванная с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
I26808 Baradin prilaz
€120,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с Tram в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с Tram
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 133 м²
Этаж 2/3
I26796 Palmotićeva
€590,001
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 6/6
I26788 Tratinska
€130,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
www.biliskov.com  ID: 13716 Стеньевец, Горни Стеньевец Просторная пятикомнатная квартира Н…
€369,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Tram в Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 4
I26708 Šenova
€197,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с балконом в Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты с балконом
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
I26712 Lukoranska ulica
€172,260
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Количество этажей 4
I26785 Sokolgradska
€290,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с террасой, с bus, с Tram в Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты с террасой, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 2/2
I26762 Jasenovačka
€332,862
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Загреб, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти