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Отели в Пунат, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 450 м² в Пунат, Хорватия
Отель 450 м²
Пунат, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
Красивый апарт-отель на 7 апартаментов на первой линии моря в Пунате! Общая площадь 450 кв.м…
$2,49 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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