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Дома с террасой в Opcina Vizinada, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Bajkini, Хорватия
Дом 4 комнаты
Bajkini, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 199 м²
Количество этажей 1
Istria, Grožnjan, just 3 km from the small Istrian town of great cultural importance, on the…
$1,55 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Vizinada, Хорватия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов