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Виллы в Opcina Tinjan, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Jakovici, Хорватия
Вилла 5 спален
Jakovici, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Welcome to this small town called Tinjan, located in the heart of Istria. A village and muni…
€1,50 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Tinjan, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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