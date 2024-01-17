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Доходные дома в Opcina Postira, Хорватия

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1 объект найдено
АПАРТАМЕНТЫ НА ОСТРОВЕ БРАЧ, ХОРВАТИЯ. в Opcina Postira, Хорватия
АПАРТАМЕНТЫ НА ОСТРОВЕ БРАЧ, ХОРВАТИЯ.
Opcina Postira, Хорватия
Число комнат 13
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 030 м²
На о.Брач, Хорватия продаются апартаменты с отличным туристическим рейтингом. Площадь 1030 м…
€799,800
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Velesdar Real Estate
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