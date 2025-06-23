Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Opcina Podstrana
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Opcina Podstrana, Хорватия

коммерческая недвижимость
4
Отель Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Отель 340 м² в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Отель 340 м²
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Продается великолепный гостевой дом с бассейном и потрясающим видом в Подстране, недалеко от…
$1,61 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 468 м² в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Отель 468 м²
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 10
Площадь 468 м²
Привлекательный апарт-хаус с 8 апартаментами, расположенный в 400 метрах от моря и прекрасно…
$1,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 200 м² в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Отель 200 м²
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Площадь 200 м²
Полностью отремонтированная каменная вилла на четырех этажах, в красивом месте в Горня Подст…
$582,559
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 599 м² в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Отель 599 м²
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Площадь 599 м²
Новое здание из пяти квартир в востребованном Подстране всего в 80 метрах от моря с красивым…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти