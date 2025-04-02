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Дома с террасой в Opcina Janjina, Хорватия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Drace, Хорватия
Дом 7 комнат
Drace, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ, ДОМ, PELJEŠAC, 320m2, на 1129m2 земли.В окрестностях Дубровника, на красивом полу…
$2,05 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Janjina, Хорватия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов