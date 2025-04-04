Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Mjesni odbor Sveti Vid-Miholjice
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Mjesni odbor Sveti Vid-Miholjice, Хорватия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Mjesni odbor Sveti Vid-Miholjice, Хорватия
Вилла
Mjesni odbor Sveti Vid-Miholjice, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Деревенский дом с бассейном и видом на море в Малинске, на острове Крк! Этот очаровательный …
$1,47 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Mjesni odbor Sveti Vid-Miholjice, Хорватия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти