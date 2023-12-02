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Виллы в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 6 спален в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Вилла 6 спален
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
€1,50 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Вилла 4 спальни
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
€2,00 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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