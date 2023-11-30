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Квартиры в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с Ownership document
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 2/2
МАЛИНСКА, VANTAČIĆI, АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА МОРЕ НА ПРОДАЖУ!Красивая, комфортабельная кварти…
€179,000
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Параметры недвижимости в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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