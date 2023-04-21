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Абу-Даби, ОАЭ
15 502 м²
Количество этажей 29
€ 51,280,000
Остров Реем - это естественный остров, расположенный в 600 метрах от северо-восточного побер…
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Абу-Даби
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