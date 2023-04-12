Купить ресторан в России

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Ресторан, кафе В архив
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7 объектов найдено
Ресторан, кафев Россия, Россия
Ресторан, кафе
Россия, Россия
2 200 м² Количество этажей 3
€ 450,000,000
Продается помещение под общепит с большим участком и большой площадью в самом центре го…
Ресторан, кафев Вольск, Россия
Ресторан, кафе
Вольск, Россия
5 498 м²
Цена по запросу
Продаётся коммерческое помещение возле Набережной Космонавтов, на улице , ведущей к новому г…
Ресторан, кафев Татищево, Россия
Ресторан, кафе
Татищево, Россия
60 м²
Цена по запросу
Предлагаю к продаже отдельностоящее здание (бывшая водонапорная башня). Здание расположено в…
Ресторан, кафев Саратов, Россия
Ресторан, кафе
Саратов, Россия
2 643 м²
Цена по запросу
Бизнес для приобретения, общепит: бар, клуб, кальянная.Действующий формат: караоке-бар, ночн…
Ресторан, кафев Саратов, Россия
Ресторан, кафе
Саратов, Россия
150 м²
Цена по запросу
Продаётся помещение (не действующее кафэ) в Ленинском районе города в районе 4-ой Дачной, пе…
Ресторан, кафев Эвенкийский район, Россия
Ресторан, кафе
Эвенкийский район, Россия
956 м²
Цена по запросу
Помещение 95,6 кв м  в густонаселенном районе.1ая Дачная, по ул. Алексеевская1ый этаж отдель…
Ресторан, кафев Северный административный округ, Россия
Ресторан, кафе
Северный административный округ, Россия
309 м²
€ 1,589,005
Продается помещение в престижном комплексе бизнес-класса площадью 309,3 м2 расположенное в к…

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