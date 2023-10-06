Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Португалия
  4. Складские помещения

Склады в Португалии

коммерческая недвижимость
133
отели
56
офисы
8
доходные дома
3
инвестиционная недвижимость
4
магазины
6
коммерческая недвижимость
3
Склад В архив
Очистить
2 объекта найдено
Склад 2 ванных с Онлайн-показ, возможен торг в Fanzeres, Португалия
Склад 2 ванных с Онлайн-показ, возможен торг
Fanzeres, Португалия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 660 м²
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ЗОЛОТАЯ ВИЗА 350К Большой склад с рабочей площадью 660 м², располо…
€315,000
Склад в Vila Franca de Xira, Португалия
Склад
Vila Franca de Xira, Португалия
Площадь 4 901 м²
Количество этажей 3
Недвижимость находится на первом этаже здания и включает в себя 1457 SQM + 200 SQM складских…
€2,90 млн
Realting.com
Перейти