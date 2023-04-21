Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Мазовецкое воеводство
  4. Варшава

Коммерческая недвижимость в Варшава, Польша

Варшава
60
60 объектов найдено
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
111 м²
€ 299,487
Продаётся 5-комнатное коммерческое помещение 110,6 кв.м Варшава, район Wilanów, al. R…
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
92 м²
€ 276,851
Я приглашаю вас представить коммерческие помещения. Мы входим в помещение прямо снаружи чере…
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
260 м²
€ 707,761
Я приглашаю вас представить три коммерческих помещения, которые можно подключить. Мы входим …
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
60 м²
€ 163,078
Просторная и атмосферная квартира в центре Волы, очень хорошо соединенная ( 12 минут на маши…
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
160 м²
€ 413,132
MOKOTÓW – SILENCE location – в нескольких шагах от парка ŁAZIENKA и Agrykola. Идеальная квар…
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
1 280 м²
€ 2,511,409
Если вы ищете идеально расположенное, большое, в настоящее время арендованное офисное помеще…
Офис 9 комнат в Варшава, Польша
Офис 9 комнат
Варшава, Польша
9 Количество комнат 2 ванных комнат 330 м² Количество этажей 2
€ 596,174
Продаётся под офис дом (таунхаус) 330 кв.м 9 комнат Варшава, район Ursynów, ул. Okary…
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
238 м²
€ 215,264
Продается офисное помещение – склад – производство в Вавере. Ресторан расположен на первом э…
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
77 м²
€ 171,776
Я продам коммерческие и служебные помещения площадью 76м2 на ул. Ленцвича 2А. В здании есть …
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
55 м²
€ 188,266
Коммерческое и сервисное место, хорошо видно с улицы! В настоящее время поверхность разделен…
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
73 м²
€ 154,164
Я представляю вам на продажу коммерческие / сервисные помещения общей площадью 73,30 м2 с лю…
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
624 м²
€ 976,297
Я продам коммерческое здание Warszawa Wola, Aleja Primatea 1000 лет в Tras Toruńska Area 624…
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
416 м²
€ 1,130,677
Продается супер-собственность – дошкольное здание, в котором находится частный детский сад в…
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
7 782 м²
€ 1,522,066
Уникальная инвестиционная недвижимость – Варшава-Бялоленка! Безопасный депозит капитала! Уни…
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
573 м²
€ 717,545
Дом отделен всего в 4 км от Варшавского центра. ОСНОВНЫЕ КУРСЫ Дом, после перестановки интер…
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
204 м²
€ 576,211
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОГО С БОЛЬШОЙ ВИТРИНОЙ НА МОРЕ 204 м2 | Для собственной договоренности | …
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
632 м²
€ 436,746
Многоквартирный дом был основан в 1937 году. Расположен на Старой Очоте. Здание занесено в р…
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
35 м²
€ 128,071
ГДЕ: Стефан Баторий 18 - один из лучших адресов в Варшаве. Только здесь у вас есть шанс заня…
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
170 м²
€ 389,214
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 24.02.2023 Сдается в аренду офисное помещение площадью 170 м2 в Жолибоже …
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
56 м²
€ 149,815
ПРОДАЕТСЯ: 56,49 кв. М. Сервисных и коммерческих помещений, расположенных на первом этаже Ga…
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
308 м²
€ 1,190,473
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
321 м²
€ 391,388
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
321 м²
€ 391,388
Коммерческая 4 комнаты в Варшава, Польша
Коммерческая 4 комнаты
Варшава, Польша
4 Количество комнат 115 м² 5 Этаж
€ 262,771
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
321 м²
€ 366,657
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
321 м²
€ 366,657
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
331 м²
€ 1,130,677
Коммерческая 10 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 10 комнат
Варшава, Польша
10 Количество комнат 331 м²
€ 1,222,190
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
90 м²
€ 434,876
Коммерческая 4 комнаты в Варшава, Польша
Коммерческая 4 комнаты
Варшава, Польша
4 Количество комнат 90 м²
€ 407,397
Realting.com
Перейти