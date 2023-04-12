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Купить ресторан в Польше

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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафев Polanczyk, Польша
Ресторан, кафе
Polanczyk, Польша
120 м² 1/2 Этаж
€ 605,915
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Регионы с недвижимостью на продажу

gmina Solina
Подкарпатское воеводство

Параметры недвижимости в Польше

недорогая
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