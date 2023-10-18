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Коммерческая недвижимость в Пясечинский повят, Польша

6 объектов найдено
Коммерческая в gmina Piaseczno, Польша
Коммерческая
gmina Piaseczno, Польша
Площадь 817 м²
€1,80 млн
Коммерческая в gmina Piaseczno, Польша
Коммерческая
gmina Piaseczno, Польша
Площадь 300 м²
€718,252
Коммерческая в gmina Piaseczno, Польша
Коммерческая
gmina Piaseczno, Польша
Площадь 300 м²
€718,252
Коммерческая 6 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Коммерческая 6 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 6
Площадь 106 м²
€316,969
Коммерческая в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Коммерческая
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Площадь 882 м²
Этаж 1
Продается красивый ресторан, учебно-коммерческое здание с большой парковкой для гостей, расп…
€1,06 млн
Коммерческая 10 комнат в gmina Piaseczno, Польша
Коммерческая 10 комнат
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 10
Площадь 4 600 м²
€3,23 млн
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