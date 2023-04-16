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Купить коммерческую недвижимость в Пясечинский повят, Польша

gmina Piaseczno
1
Пясечно
1
1 объект найдено
Коммерческая 3 комнатыв Пясечно, Польша
Коммерческая 3 комнаты
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 500 м²
€ 603,639

Параметры недвижимости в Пясечинский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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