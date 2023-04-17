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Купить коммерческую недвижимость в Остроленка, Польша

Остроленка
3
3 объекта найдено
Коммерческаяв Остроленка, Польша
Коммерческая
Остроленка, Польша
727 м²
€ 227,935
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Коммерческаяв Остроленка, Польша
Коммерческая
Остроленка, Польша
1 440 м²
€ 296,890
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Коммерческая 10 комнатв Остроленка, Польша
Коммерческая 10 комнат
Остроленка, Польша
10 Количество комнат 1 250 м²
€ 488,140

Параметры недвижимости в Остроленка, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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