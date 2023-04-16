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Купить коммерческую недвижимость в Марки, Польша

1 объект найдено
Коммерческая 6 комнатв Марки, Польша
Коммерческая 6 комнат
Марки, Польша
6 Количество комнат 136 м²
€ 181,108
Коммерческие помещения * 136mkw * один уровень * 4m high * после реконструкции в 2021 году *…
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