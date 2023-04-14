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Купить коммерческую недвижимость в Лодзинское воеводство, Польша

gmina Grabow
5
Лодзь
1
6 объектов найдено
Коммерческаяв Smolice, Польша
Коммерческая
Smolice, Польша
116 м²
€ 142,363
Коммерческаяв Smolice, Польша
Коммерческая
Smolice, Польша
71 м²
€ 459,443
Коммерческаяв Smolice, Польша
Коммерческая
Smolice, Польша
425 м²
€ 808,879
Коммерческаяв Smolice, Польша
Коммерческая
Smolice, Польша
60 м²
€ 64,149
Я предлагаю на продажу помещение площадью 60,08 м2 с концепцией освоения помещений для мини-…
Коммерческаяв Smolice, Польша
Коммерческая
Smolice, Польша
72 м²
€ 107,635
Я продам коммерческие помещения, расположенные в Познани на ул. Саперска ( Вильда ).Можно пр…
Готовый бизнес 1 спальняв Лодзь, Польша
Готовый бизнес 1 спальня
Лодзь, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 47,040
Мы предлагаем апартаменты, расположенные по адресу Marynarska 44a. Это совершенно новый про…

Параметры недвижимости в Лодзинское воеводство, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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